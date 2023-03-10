Аэропорт Сочи начнет принимать до 20 млн человек после реконструкции

Администрация приняла решение расширить аэровокзальный комплекс. Фото: администрация региона

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр Сочи Алексей Копайгородский посмотрели презентацию проекта нового терминала аэропорта. В настоящее время аэроузел на курорте остается единственным хабом на юге России.

К слову, в 2022 году нагрузка на аэропорт выросла в четыре раза по сравнению с олимпийским годом. Аэроузел обслужил 13 миллионов пассажиров. В этом курортном сезоне ожидается такой же высокий пассажиропоток.

В связи с этим администрация приняла решение расширить аэровокзальный комплекс. Как удалось узнать “КП - Кубань”, после реконструкции сочинский транспортный хаб сможет принимать до 20 миллионов человек в год.

- С учетом опыта прошлых лет поручил грамотно организовать сопутствующую инфраструктуру: обеспечить достаточное для такого числа туристов количество железнодорожного и автомобильного транспорта, развести грузовые и пассажирские потоки, - написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.