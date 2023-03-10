Росприроднадзор подал 11 исков к компании Галицкого за загрязнение окружающей среды Фото из архива КП

Росприроднадзор подал 11 исков к компании Галицкого за загрязнение окружающей среды. Информация опубликована в картотеке Арбитражного суда Краснодарского края.

Южное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования намерено взыскать с фирмы «Инвестстрой» около 3 млн рублей. Причина подачи исков в материалах дела не указывается, пишет «Ъ-Кубань».

Фирма «Инвестстрой», принадлежащая Сергею Галицкому, зарегистрирована в Краснодаре в 2009 году. Компания, в частности, занимается капиталовложениями в уставные капиталы, венчурным инвестированием, в том числе посредством инвесткомпаний. В 2021 году выручка предприятия составила 36,1 млрд рублей, а чистая прибыль - 5,6 млрд рублей.