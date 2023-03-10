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НовостиКарта Кубани10 марта 2023 12:27

В Анапе поймали мужчину, находящегося в розыске по тяжкой уголовной статье

Он резко развернулся и пошел в обратном направлении при виде патрульной машины
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе задержали мужчину, который больше трех месяцев находился в федеральном розыске

В Анапе задержали мужчину, который больше трех месяцев находился в федеральном розыске

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Анапе поймали 44-летнего мужчину, находящегося в розыске по тяжкой уголовной статье. На улице Горького он привлек внимание росгвардейцев, когда при виде патрульной машины резко развернулся и пошел в обратном направлении.

- Нарушителя разыскивали с декабря 2022 года полицией Краснодара. Он занимался оборотом наркотических веществ в крупном размере, - сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Уточняется, что мужчину задержал наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Для дальнейшего разбирательства его передали полицейским.