В Анапе поймали мужчину, находящегося в розыске по тяжкой уголовной статье

В Анапе задержали мужчину, который больше трех месяцев находился в федеральном розыске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Анапе поймали 44-летнего мужчину, находящегося в розыске по тяжкой уголовной статье. На улице Горького он привлек внимание росгвардейцев, когда при виде патрульной машины резко развернулся и пошел в обратном направлении.

- Нарушителя разыскивали с декабря 2022 года полицией Краснодара. Он занимался оборотом наркотических веществ в крупном размере, - сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Уточняется, что мужчину задержал наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Для дальнейшего разбирательства его передали полицейским.