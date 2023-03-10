Движение на участке трассы М4 «Дон» в сторону Геленджика затруднено Фото: t.me/gibdd123region

Перевернувшийся грузовик перекрыл одну из полос трассы М4 «Дон» в сторону Геленджика. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

- На автодороге М4 «Дон» в сторону Геленджика в связи с дорожно-транспортным происшествием сохраняется заторовая ситуация, - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ДПС. Они регулируют движение на участке трассы. Водителей просят быть внимательными и осторожными.