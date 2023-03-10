Жители Юга поддерживают идею упростить разделение ежегодного оплачиваемого отпуска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре большая часть респондентов поддержала новый подход к отпускам. Об этом сообщили эксперты «Авито Работы». Аналитики выяснили, как граждане относятся к поступившей в Минтруд инициативе об изменении нормы об обязательных неделимых 14 днях и упрощении разделения отпуска.

Согласно опросу, мнения опрошенных можно разделить на три группы. Так, 32% считают удобным разделение отпуска на две равные части. Еще 27% предпочитают отдыхать один раз в год и используют сразу все положенные дни оплачиваемого отпуска. Остальные 23% любят брать отпуск несколько раз в год неравномерными отрезками времени. Кроме того, еще 34% респондентов отметили, что в случае принятия изменений об упрощении разделения отпуска будут отдыхать намного чаще.

По словам управляющего директора платформы для соискателей Артема Кумпеля, за последнее время люди стали внимательнее относиться к себе и своему здоровью. Тренд на трудоголизм и погоню за успехом прошел. Сейчас граждане стремятся к жизненному балансу и гармонии, а для этого нужны регулярные отпуска.

- При этом не все люди — сторонники длительного отдыха. Есть те, кто предпочитает отдыхать короткими промежутками, но часто. Для таких сотрудников более привлекательна возможность раздробить отпуск на несколько частей. Работодателям такой вариант тоже удобен, так как облегчает ротацию сотрудников на время их отсутствия или позволяет найти временную замену. Например, когда сотрудник нужен срочно, на «Авито Работе» по бейджу «Могу выйти завтра» можно отфильтровать резюме кандидатов, готовых выйти на работу или подработку в сжатые сроки», — добавил Артём Кумпель.

Согласно исследованию, 87% респондентов видят массу преимуществ в инициативе упростить разделение оплачиваемого отпуска. Для 33% опрошенных уверены, что дробление отпуска позволит качественно планировать путешествия. Еще 32% смогут согласовать дни отдыха с другими членами семьи. У 25% появится больше времени на отдых и перезагрузку, а 24% отметили, что в случае принятия инициативы у них будет время для решения личных дел, на которые не хватает времени в рабочие будни.