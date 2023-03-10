В МЦУ Сочи рассказали о преимуществах зоны смешанной, общественно-деловой и курортной застройки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В МЦУ Сочи рассказали о преимуществах зоны смешанной, общественно-деловой и курортной застройки. В последние дни жители курорта на встречах по теме нового Генплана часто задавались вопросом, не создаст ли введение зоны неудобства при пользовании индивидуальным жильем.

Зону смешанной, общественно-деловой и курортной застройки введут на отдельных прибрежных территориях. Как отметили в МЦУ Сочи, она даст жителям новые возможности для использовании частной недвижимости.

- Например, если собственник имеет на первом этаже своего помещения бизнес, то зона смешанной, общественно-деловой и курортной застройки поможет его легально развивать, - отметили в муниципальном центре управления.

Зона смешанной, общественно-деловой и курортной застройки, в частности, не влечет изменение правового режима земель. При создании сохраняется существующая категория участка, вид разрешенного использования земли, расширяется спектр основных видов разрешенного использования участков.

Уточняется, что при формировании зоны сохраняются возможности реконструкции индивидуального жилья, нового строительства домов и перевода участка из жилого в коммерческое назначение.