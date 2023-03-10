В Свято-Троицком соборе Краснодара установили обновленные иконы Фото: пресс-служба Екатеринодарской духовной семинарии

В Свято-Троицком соборе Краснодара установили обновленные иконы. Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринодарской духовной семинарии.

Иконы преподобного Романа Сладкопевца и святого пророка и царя Давида установлены на колокольне собора в 1990 году. Спустя более 30 лет потускневшие изображения отправили на реставрацию.

- 29 января клирик Свято-Троицкого собора протоирей Дмитрий Ветошкин освятил эти иконы, - рассказали в пресс-службе Екатеринодарской духовной семинарии.

Обновленные изображения установили на прежнее место днем 10 марта.