Губернатор Кубани поручил создать комфортные условия для туристов в Сочи летом

В конце марта аэропорт Сочи начнет работу по летнему расписанию Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани провел совещание по подготовке транспортной инфраструктуры и логистики туристов Сочи летом. Глава региона поручил создать комфортные условия для гостей курорта.

- Важно не просто принять отдыхающих, но и сделать это на самом высоком уровне. Создать все условия для комфортного и безопасного отдыха, чтобы гости обязательно захотели к нам вернуться, - отметил Вениамин Кондратьев.

В частности, в Сочи поручено подготовить сопутствующую городскую инфраструктуру, продумать увеличение пропускной способности трасс и организовать удобную работу общественного транспорта.

Как отметил мэр Алексей Копайгородский, на курорте привели в порядок проблемные участки дорог, в том числе в Хостинском, Адлерском и Лазаревском районах. К июню в Сочи завершат работы на участках по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В конце марта аэропорт Сочи начнет работу по летнему расписанию. А с мая увеличится число поездов дальнего следования.

- Особое внимание уделим безопасности и комфорту перемещения детских туристических групп. Впервые в этом году на всех железнодорожных вокзалах для них определены отдельные помещения, без доступа посторонних, - отметил Алексей Копайгородский.

Уточняется, что маршруты организованы так, чтобы детские группы не пересекались с другими пассажирами.

Кроме того, работу автобусов на курорте продлят до 23:00 часов. А в Лазаревском и Адлерском направлении запустят дополнительные маршруты.