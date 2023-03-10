Проблемы цифровой трансформации госуправления обсудили на Кубани

На Кубани обсудили вопросы цифровой трансформации государственного управления. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае обсудили вопросы и проблемы цифровой трансформации госуправления. Рабочее совещание провел заместитель главы региона Роман Лузинов. В мероприятии приняли участие руководители и специалисты министерств природных ресурсов, департаментов имущественных отношений, информатизации и связи региона, а также управления госохраны объектов культурного наследия. Роман Лузинов подчеркнул, что необходимо оцифровывать и структурировать те данные, которые все еще хранятся на бумажных носителях.

– Благодаря цифровизации мы сможем оперативно принимать необходимые управленческие решения в режиме реального времени с учетом специфики территории, – подытожил Роман Лузинов.

В Краснодарском крае разработана и утверждена Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, соцсферы и государственного управления. Она позволяет визуально совмещать различные слои информационных данных. Например, об имущественном комплексе, лесничествах, краевых земельных участках, подкрепленных спутниковыми снимками.