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НовостиСпорт10 марта 2023 15:27

На Кубани открыли спортзал для занятий единоборствами в казачьем кадетском корпусе

Новый спортзал появился в Кропоткинском казачьем кадетском корпусе
Евгения ХАЛИКОВА
В Кропоткинском казачьем кадетском корпусе открыли спортзал для занятий единоборствами. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Кропоткинском казачьем кадетском корпусе открыли спортзал для занятий единоборствами. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Кропоткинском казачьем кадетском корпусе открыли спортзал для занятий единоборствами. Это одно из лучших в России профильных образовательных учреждений. В нем обучаются 200 ребят из разных регионов страны. В 2009 году корпусу присвоили имя Героя России Геннадия Трошева.

- Более 40 воспитанников Кропоткинского казачьего кадетского корпуса находятся в зоне специальной военной операции. Многие из них награждены государственными наградами, – рассказал вице-губернатор региона Александр Власов.

В 2022 году воспитанники корпуса победили на Всероссийской военно-спортивной игре «Казачий сполох» и Всероссийской спартакиаде допризывной казачьей молодежи. В 2021 году заняли первое место на Всероссийском фестивале «Готов к труду и обороне».