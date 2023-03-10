В центре Краснодара появились муралы с портретами известных екатеринодарских меценатов

В Краснодаре расписали стены и трансформаторную будку. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

В центре Краснодара появилось новое деловое пространство. Во внутреннем дворике муниципального центра развития предпринимательства «Платформа» появилась галерея под открытым небом. Стены здания, а также трансформаторную будку украсили муралы. Художники изобразили меценатов, живших в Екатеринодаре во второй половине 19 – начале 20 веков.

- Показать историю города через муралы — хорошая инициатива. Какие меценаты жили в городе, в создании каких объектов они участвовали. Это должно вдохновить начинающих предпринимателей. Новое пространство под открытым небом они смогут использовать в летнее время для делового общения. В «Платформе» есть все, чтобы помочь начать свой путь, — отметил вице-мэр краевого центра Дмитрий Васильев.

Художники нанесли портреты Екатерины Губкиной, Никиты Богарсукова, Александра Ерохина, Ивана Дицмана и Бориса Черачева.