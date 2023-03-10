Жителя Майкопа будут судить за жестокое избиение супруги

Житель Майкопа пойдет под суд за избиение жены. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Майкопа утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее судимого 47-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в жестоком избиении жены.

- По версии дознания, в марте 2022 года у себя дома местный житель поссорился со своей супругой. В ходе конфликта он несколько раз ударил ее кулаками по телу. В результате избиения обвиняемый сломал женщине ребра с двух сторон, - рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Мужчина может на три года лишиться свободы.