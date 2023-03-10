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НовостиПроисшествия10 марта 2023 16:39

Жителя Майкопа будут судить за жестокое избиение супруги

Во время ссоры мужчина сломал жене два ребра
Евгения ХАЛИКОВА
Житель Майкопа пойдет под суд за избиение жены.

Житель Майкопа пойдет под суд за избиение жены.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Майкопа утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее судимого 47-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в жестоком избиении жены.

- По версии дознания, в марте 2022 года у себя дома местный житель поссорился со своей супругой. В ходе конфликта он несколько раз ударил ее кулаками по телу. В результате избиения обвиняемый сломал женщине ребра с двух сторон, - рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Мужчина может на три года лишиться свободы.