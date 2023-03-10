Почти 25 тысяч жителей Кубани в 2022 году уехали за границу

Число уехавших за границу жителей Кубани в 2022 году выросло в 2,4 раза. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти 25 тысяч кубанцев в 2022 году приняли решение покинуть регион и переехать за границу. В основном, для релокации были выбраны страны СНГ, сообщает «Ъ-Кубань». Лидером международной миграции стала Украина, туда переместились 9,4 тыс. человек. Более 2,4 тысяч человек выбрали Армению и еще 1,2 тысячи жителей Кубани предпочли Казахстан.

Среди стран дальнего зарубежья лидирует Германия, уточняет Краснодарстат. В эту страну уехало 147 человек. В свою очередь, на Кубань из-за границы в 2022 году приехало 25,9 тыс. человек.

В 2021 году из региона уехали в другие страны 10,4 тыс. человек. Но при этом миграционный прирост в регион сократился в 4,3 раза по сравнению с прошлым годом.