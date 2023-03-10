Здание бывшего хлебзавода в центре Краснодара отдадут детской художественной школе

В Краснодаре обновят три объекта культуры и допобразования. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Власти Краснодара решили, что делать со зданием бывшей хлебопекарни, расположенной в центре города на улице Чапаева. По решению мэра города, хлебзавод передадут под нужды детской художественной школы им. Филиппова.

- Уже запускаем процедуру передачи в муниципальную собственность. После ремонта разместим здесь школу изобразительных искусств. Детворе будет, где разгуляться, - рассказал Евгений Наумов.

Также обновят фасад и коммуникации гимназии Хрусталевой и капитально отремонтируют Новый театр кукол. Техзадание по всем объектам уже начали прорабатывать.