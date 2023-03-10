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НовостиОбщество10 марта 2023 17:43

Суд запретил строительство элитного жилого комплекса в Олимпийском парке Сочи

Часть территории входила в границы санитарно-защитной зоны стадиона «Фишт»
Евгения ХАЛИКОВА
Суд отменил решение властей Сочи, разрешивших строительство ЖК в Олимпийском парке.

Суд отменил решение властей Сочи, разрешивших строительство ЖК в Олимпийском парке.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краснодарский краевой суд по иску Генпрокуратуры России отменил разрешение властей Сочи на строительство жилого комплекса в Олимпийском парке. Решение было принято в феврале 2023 года, сообщает "Ъ-Кубань".

Как следует из материалов дела, к Городскому собранию Сочи обратился заместитель генпрокурора России. Замгенпрокурора обосновал свой иск тем, что территориальное зонирование осуществлено с нарушением закона.

Согласно генплану Сочи, участок находится в функциональной зоне зеленых насаждений общего пользования, однако Правила землепользования и застройки с учетом поправок отнесли его к землям под застройку.