Суд запретил строительство элитного жилого комплекса в Олимпийском парке Сочи

Суд отменил решение властей Сочи, разрешивших строительство ЖК в Олимпийском парке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краснодарский краевой суд по иску Генпрокуратуры России отменил разрешение властей Сочи на строительство жилого комплекса в Олимпийском парке. Решение было принято в феврале 2023 года, сообщает "Ъ-Кубань".

Как следует из материалов дела, к Городскому собранию Сочи обратился заместитель генпрокурора России. Замгенпрокурора обосновал свой иск тем, что территориальное зонирование осуществлено с нарушением закона.

Согласно генплану Сочи, участок находится в функциональной зоне зеленых насаждений общего пользования, однако Правила землепользования и застройки с учетом поправок отнесли его к землям под застройку.