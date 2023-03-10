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НовостиОбщество10 марта 2023 18:14

На Кубани прихожане православного храма освоили пошив маскировочного костюма «Леший»

Также в мастерской храма льют свечи и плетут сети
Евгения ХАЛИКОВА

В Тихорецке в мастерской Успенского кафедрального храма прихожане освоили пошив нового вида военного обмундирования – маскировочный костюм «Леший». Вариант пошива разработали в январе. Еще месяц потребовался, чтобы швеи начали отшивать сложное швейное изделие. Для производства костюмов необходимы сетчатая основа и заранее нарезанные маскировочная ткань и мочало из щеток для побелки.

- Сейчас «Лешие» очень востребованы в зоне спецоперации на Украине, 23 костюма уже готовы, часть уже доставлена бойцам. Мастерской помогают волонтеры, которые регулярно отвозят маскировочные костюмы и сети, пятиточечники, тактические носилки, свечи и другие необходимые вещи, - рассказали в пресс-службе епархии.

Также мастерицы Успенского кафедрального храма заняты изготовлением маскировочных сетей и свечей, которые востребованы в зоне СВО.