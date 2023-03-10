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НовостиОбщество10 марта 2023 18:38

В школах Краснодара появились уроки доброты о правилах поведения с домашними питомцами

Классные часы «Мы в ответе за тех, кого приручили» проводят по инициативе депутатов ЗСК
Евгения ХАЛИКОВА
Для школьников Краснодара проводят уроки доброты. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

Для школьников Краснодара проводят уроки доброты. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

Учеников краснодарских школ начали учить ответственному отношению к домашним животным. В школах проходят классные часы «Мы в ответе за тех, кого приручили». Детям в доступной форме рассказывают о правилах поведения с кошками и собаками, а также о приютах, куда попадают животные без хозяев.

— В последнее время на городской повестке остро стоит вопрос агрессивного поведения уличных животных. К сожалению, во многом это вина безответственных людей, которые сначала заводят собак, а потом выбрасывают на улицу. Важно со школьной скамьи учить детей ответственности. Они должны с заботой относиться к питомцам, - рассказал первый заместитель председателя комитета ЗСК Максим Онищенко.

Возможно, что такие уроки доброты появятся и в других школах Краснодарского края.