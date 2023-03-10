В Новороссийске из-за съемок фильма на два дня перекроют улицы

В Новороссийске на два дня перекроют две центральные улицы. Фото: пресс-служба администрации Новороссийска.

В Новороссийске из-за сьемок кинофильмы будут перекрыты две улицы. С 11 по 12 марта автомобилисты не смогут проехать по улицам Новороссийской Республики и Новороссийских Партизан.

- Ограничения будут введены 11 марта с 05:00 до 20:00 на улице Новороссийской Республики. Здесь будет перекрыт участок от улицы Советов до улицы Мира и 12 марта с 05:00 до 17:00 на улице Новороссийских Партизан на участке от улицы Советов до набережной имени Адмирала Серебрякова, - уточнили в пресс-службе мэрии города-героя.

Будет ограничено не только движение всех видов транспорта, но также отстой и парковка автомобилей.