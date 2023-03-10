Мачт «Сочи» - «Екатеринбург» завершился разгромом южан

Первое домашнее поражение сочинцев. Фото:pfcsochi.ru

В Сочи прошел футбольный матч между командами «Екатеринбург» и «Сочи». Первая игра 19-го тура чемпионата России завершилась поражением хозяев. «Барсы» пропустили в свои ворота четыре мяча от уральцев и не смогли им ответить. Это первое домашнее поражение сочинцев.

Забитыми голами в составе ФК «Оренбург» отметились Капленко, Перес, Башич и Ковалев. В итоге встреча завершилась со счетом 4:0.

Команда с Южного Урала поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице.