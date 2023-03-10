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НовостиОбщество10 марта 2023 19:25

В районе Новороссийска археологи обнаружили неизвестное ранее науке древнее озеро

Ученые считают, что озеро образовалось в результате землетрясения
Евгения ХАЛИКОВА
Палеоозеро называют двойником озеро Абрау.

Палеоозеро называют двойником озеро Абрау.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под Новороссийском, на территории заповедника «Утриш», археологи обнаружили ранее неизвестное палеоозеро, сообщает «Новороссийский рабочий». Внешне это уменьшенная копия озера Абрау. А так долго оно оставалось в неизвестности из-за совей особенности – озеро наполняется водой раз в пять лет, а затем вода уходит и водоем снова пересыхает. Открытие принадлежит группе археологов из Института археологии РАН.

- После этой находки у нас родилась целая программа исследования памятников археологии, которые располагаются вокруг палеоозера, — рассказал руководитель экспедиции Алексей Малышев. — В этом месте жили люди. Уверен, что там стоит искать остатки башни, которые традиционно строили в подобных местах.

Скорее всего палеоозеро образовалось в античный период. Московские ученые запланировали еще несколько экспедиций в Новороссийск. Они планируют взять грунт на исследования, чтобы узнать точный возраст водоема.