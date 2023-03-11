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НовостиОбщество11 марта 2023 5:34

Погода в Краснодаре 11 марта: переменная облачность и похолодание

В Краснодаре воздух прогреется +16 градусов 11 марта
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Сегодня днем ожидается переменная облачность

Сегодня днем ожидается переменная облачность

Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

В Краснодаре несколько дней стояла теплая погода. Многие жители начали доставать из шкафов легкие куртки. Однако в столице Кубани вновь похолодает. В Краснодаре воздух прогреется всего лишь до +16 градусов 11 марта.

- Сегодня днем ожидается переменная облачность, ветер восточный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы, - рассказали в краевом гидрометцентре.

В ночь на 12 марта также будет переменная облачность. Однако ближе к полуночи воздух прогреется до +18 градусов и пойдет дождь.