Погода в Краснодаре 11 марта: переменная облачность и похолодание

Сегодня днем ожидается переменная облачность Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

В Краснодаре несколько дней стояла теплая погода. Многие жители начали доставать из шкафов легкие куртки. Однако в столице Кубани вновь похолодает. В Краснодаре воздух прогреется всего лишь до +16 градусов 11 марта.

- Сегодня днем ожидается переменная облачность, ветер восточный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы, - рассказали в краевом гидрометцентре.

В ночь на 12 марта также будет переменная облачность. Однако ближе к полуночи воздух прогреется до +18 градусов и пойдет дождь.