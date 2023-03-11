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НовостиОбщество11 марта 2023 5:39

В Краснодарском крае установилась сухая и ветреная погода

Были зафиксированы случаи возникновения природных пожаров
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Ведомство просит местных жителей и туристов соблюдать правила пожарной безопасности

Ведомство просит местных жителей и туристов соблюдать правила пожарной безопасности

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На территории Краснодарского края зафиксировали увеличение среднесуточной температуры. Также в региона установилось сухая и ветреная погода. МЧС зафиксировали случаи возникновения природных и ландшафтных пожаров.

- В целях предупреждения пожаров на территории региона во всех муниципальных образованиях работают межведомственные мониторинговые группы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ведомство просит местных жителей и туристов соблюдать правила пожарной безопасности на природе. В случае возникновения чрезвычайной ситуации или пожара звоните по телефонам «01», «101» или «112».