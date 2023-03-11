Погода в Сочи 11 марта: ураганный ветер

Все службы работают в усиленном режиме.

В Сочи радовало начало весны всех туристов и местных жителей. Однако резкое похолодание не заставило себя ждать. На курорте 11 марта воздух прогреется всего лишь до 16 градусов. К тому же, в Сочи до конца дня обещают ураганный ветер.

- Порывы могут достигать 18 метров в секунду. Ночью местами порывы ветра будут составлять 12-14 м/с, днем – до 15-18 м/с, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Ситуацию на курорте контролирует оперштаб. Все службы работают в усиленном режиме. На курорте также обещают небольшой дождь.