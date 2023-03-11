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НовостиОбщество11 марта 2023 6:03

Новый театр кукол капитально отремонтируют в Краснодаре

Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Капремонта не было очень давно.

Капремонта не было очень давно.

Мэр Краснодара Евгений Наумов осмотрел улицу Ставропольскую. Особое внимание глава города уделил зданию бывшего кинотеатра «Октябрь». В настоящее это Новый театр кукол

- Его нужно приводить в порядок. Капремонта не было очень давно. Поручил приступать к проработке технического задания, - написал в своем Telegram-канале Евгений Наумов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в 2022 году в Новом театре кукол показали 405 спектаклей. Театр не раз выигрывал престижные конкурсы.