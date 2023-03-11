Новый театр кукол капитально отремонтируют в Краснодаре

Капремонта не было очень давно.

Мэр Краснодара Евгений Наумов осмотрел улицу Ставропольскую. Особое внимание глава города уделил зданию бывшего кинотеатра «Октябрь». В настоящее это Новый театр кукол

- Его нужно приводить в порядок. Капремонта не было очень давно. Поручил приступать к проработке технического задания, - написал в своем Telegram-канале Евгений Наумов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в 2022 году в Новом театре кукол показали 405 спектаклей. Театр не раз выигрывал престижные конкурсы.