В Сочи запретили строить новый жилой комплекс. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Олимпийском парке в Сочи суд запретил строить новый жилой комплекс. С иском к горсобранию курорта обратился заместитель генпрокурора. Он потребовал признать муниципальные Правила землепользования и застройки недействительными. В части это касалось отнесения участка в 10,4 га к зонам малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки, а также жилой и общественно-деловой зоне.

- Участок находится в федеральной собственности. Сейчас там находится жилой комплекс Mantera Seaview Residence. Его кадастровая стоимость составляет 2,5 млрд рублей. Земля расположена на Олимпийском проспекте между стадионом, набережной и пляжем «Роза Хутор» и учебным центром «Сириус», - сообщил «Коммерсантъ-Кубань».

Уточняется, что иск был обоснован тем, что зонирование территории нарушает закон и осуществлено вопреки генплана курорта. Согласно нему, участок находится в зоне зеленых насаждений общего пользования, но ПЗЗ с учетом правок отнесли его к землям для застройки.

В иске попросили отказать АО «Сочи-Парк», ООО «Специализированный застройщик «Сочи-Парк пять плюс»», Росбанк и банк ДОМ.РФ. Требования Генпрокуратуры полностью поддержали Территориальное управление Росимущества. Также власти ФТ Сириус и Сочи.