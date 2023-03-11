Фото: aaq.aero

В аэропорту Анапы построят крытые пешеходные галереи. Они будут частью пересадочного узла пассажиров, направляющихся к платформе терминала железнодорожной станции. Начальная цена заявки составляет 237 миллиона 157 тысяч 390 рублей.

- Проект выполнят за 205 рабочих дней. Деньги возьмут из собственных средств. Общая площадь в границах производства работ составит почти 15 тысяч квадратных метров. Заявки принимают до 17 марта, - стало известно из публикации на портале госзакупок.

Планируется, что строительство пройдет в три этапа. Первый – участок от железнодорожного павильона до терминала 1. Второй – от большого навеса терминала 1 до терминала 2. Третий – вдоль главного фасада терминала и фасада терминала 2 со стороны взлетного поля.