Программа позволит педагогам получить важные навыки для организации образовательного процесса.

Преподаватели колледжей и техникумов Кубани начнут использовать современные инструменты и технологии. В настоящее время педагоги проходят программу повышения квалификации.

– Программа позволит педагогам получить важные навыки для организации образовательного процесса. При этом акцент делается на особенностях восприятия современных студентов, формировании у них умения быстро усваивать и анализировать информацию, - отметил первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Пронько.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, благодаря внедрению современных технологий в учебу, уроки станут ярче, динамичнее и продуктивнее. К слову, с 2020 года учебные заведения получили новое оборудование на сумму более 62 миллионов рублей.