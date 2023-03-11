Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 марта 2023 7:19

Преподаватели колледжей и техникумов Кубани начнут использовать современные инструменты и технологии

Педагоги проходят программу повышения квалификации
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Программа позволит педагогам получить важные навыки для организации образовательного процесса.

Программа позволит педагогам получить важные навыки для организации образовательного процесса.

Преподаватели колледжей и техникумов Кубани начнут использовать современные инструменты и технологии. В настоящее время педагоги проходят программу повышения квалификации.

– Программа позволит педагогам получить важные навыки для организации образовательного процесса. При этом акцент делается на особенностях восприятия современных студентов, формировании у них умения быстро усваивать и анализировать информацию, - отметил первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Пронько.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, благодаря внедрению современных технологий в учебу, уроки станут ярче, динамичнее и продуктивнее. К слову, с 2020 года учебные заведения получили новое оборудование на сумму более 62 миллионов рублей.