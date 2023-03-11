В Краснодаре открылись ярмарки выходного дня. Фото: Александр Райко/krd.ru
В Краснодаре ярмарки выходного дня открылись по 10 адресам. На них можно купить все необходимое для весеннего салата. Также для приготовления первых и вторых блюд, десертов.
- Более 700 сельхозпроизводителей из 16 районов края привезли 90 тонн сельхозпродуктов, которые вырастили и произвели в Краснодарском крае. Покупателей будут ждать на торговых площадках с 8:00 до 15:00, - рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара.
Приобрести продукцию можно по адресам:
ул. им. Архитектора Ишунина (вблизи дома № 7/1);
ул. им. Будённого (между ул. Красной и ул. Рашпилевской);
ул. Уральская (вблизи дома № 170/7);
ул. им. Евдокии Бершанской (вблизи дома № 216/1);
ул. им. Героя Яцкова (вблизи дома № 11);
ул. им. Дзержинского (вблизи дома № 213);
ул. им. Каляева (вблизи дома № 198);
ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1);
ул. Одесская (вблизи дома № 48).
Кроме того, продолжает работать дополнительная площадка по ул. Восточно-Кругликовской (вблизи дома № 38).