В Краснодаре открылись ярмарки выходного дня. Фото: Александр Райко/krd.ru

В Краснодаре ярмарки выходного дня открылись по 10 адресам. На них можно купить все необходимое для весеннего салата. Также для приготовления первых и вторых блюд, десертов.

- Более 700 сельхозпроизводителей из 16 районов края привезли 90 тонн сельхозпродуктов, которые вырастили и произвели в Краснодарском крае. Покупателей будут ждать на торговых площадках с 8:00 до 15:00, - рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара.

Приобрести продукцию можно по адресам:

ул. им. Архитектора Ишунина (вблизи дома № 7/1);

ул. им. Будённого (между ул. Красной и ул. Рашпилевской);

ул. Уральская (вблизи дома № 170/7);

ул. им. Евдокии Бершанской (вблизи дома № 216/1);

ул. им. Героя Яцкова (вблизи дома № 11);

ул. им. Дзержинского (вблизи дома № 213);

ул. им. Каляева (вблизи дома № 198);

ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1);

ул. Одесская (вблизи дома № 48).

Кроме того, продолжает работать дополнительная площадка по ул. Восточно-Кругликовской (вблизи дома № 38).