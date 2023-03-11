На Кубани выявили 262 случая коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за сутки выявили 300 случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших 203 женщины и 97 мужчин. Из них 26 человек – дети.

- В Краснодаре выявили 82 случая. В Ейском районе – 23. В Горячем Ключе и Новороссийске – по 18. В Армавире и Тихорецком районе заболели – по 13 человек. В Северском и Тимашевском – по 12, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что в Каневском и Мостовском районах по 11 заболевших. В Кореновском – 10, в Гулькевичском – девять. В Сочи и Тбилисском районе по восемь заразившихся. В Новопокровском семь новых пациентов. В Белоглинском районе и Геленджике – по шесть. Пять случаев – в Крыловском районе.

Кроме того, по четыре новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Крымском и Павловском. Три – в Кавказском. В Брюховецком, Староминском, Кущевском, Славянском, Туапсинском и Усть-Лабинском районах заболели по двое жителей. По одному – в Абинском, Красноармейском, Приморско-Ахтарском Динском, Лабинском районах.