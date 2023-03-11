Улицы Заводовского и Тверской отремонтируют в поселке Российском

Вице-мэр Владимир Архипов проверил ход работ.

Школу и детский сад строят на улице Тверской в поселке Российском. Вице-мэр Владимир Архипов проверил ход работ. В настоящее время четыре дороги, которые ведут к социальным объектам, уже отремонтированы. Рабочие приступили к строительству тротуаров по улицам Заводовского и Тверской.

- Школу и детский сад планируем открыть к первому сентября этого года. Обязательно надо учитывать благоустройство прилегающих дорог, - отметил Владимир Архипов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, ремонтные работы планируют завершить до 1 сентября.