Новое здание построят на месте школы искусств №2 в Сочи

Здесь обучаются около 500 юных сочинцев. Фото: администрация Сочи

В поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи планируют построить новое здание детской школы искусств №2. Здесь обучаются около 500 юных сочинцев. Мэр города Алексей Копайгородский встретился с родителями и обсудил строительство нового здания.

- Это одно из старейших учреждений дополнительного образования курорта, понятно, что требуется обновление. И мы построим на территории новое здание. Проектируем с запасом – на 800 учеников, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, планируется снести старое здание и на его месте построить концертный зал.