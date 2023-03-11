Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Первый вице-губернатор Кубани встретился с Председателем Юго-Западного банка Сбера. Игорь Галась и Анатолий Песенников обсудили вопросы цифровизации различных отраслей экономики.

–Банк осуществляет почти треть кредитования физических и юридических лиц. Масштабная работа проводится и с субъектами малого и среднего предпринимательства. Также нас много совместных инвестиционных проектов в рамках развития территорий. Сбер реализует проект в сфере лизинга транспортных средств. Он является участником концессии «ПроШкола». Все эти шаги позволяют нам говорить о развитии экономики региона в целом, - сообщил Игорь Галась.

Уточняется, что в крае на протяжении нескольких лет фиксируют растущий спрос на цифровые решения Сбера во таких сферах, как здравоохранение, торговля, недвижимость, образование, туризм, АПК.

Кроме того, в 2022 году по программам с господдержкой в крае выдали кредитов на сумму 136 миллиардов рублей.