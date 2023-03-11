На Кубани разобрали новые стандарты в привлечении инвестиций. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре разобрали новые стандарты в привлечении инвестиций. Для органов местного самоуправления провели обучающий семинар. Он собрал свыше 150 участников из всех районов края.

- На инвестиционный климат негативно влияет сложная внешнеэкономическая обстановка. Мы подняли планку по направлению средств краевого бюджета на поддержку малого и среднего бизнеса. Также проводим «тонкую донастройку» административных процессов. Предусмотрели не только финансовые меры поддержки, - сообщил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василий Воробьев.

Уточняется, что предпринимателям оказывается информационная и консультационная помощь, а также содействие в сфере образования.

Кром того, в регионе уже несколько лет эффективно работает система помощи инвестору. Механизм существует с 2018 года. Он способствует решению проблемных вопросов на всех этапах инвестиционного цикла. Агентство по привлечению инвестиций начало работу для точечного взаимодействия с инвесторами.