Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 марта 2023 13:14

Шесть улиц Краснодара останутся без света 12 марта

Отключения проводят планово
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Электроэнергии не будет в жилых домах, административных зданиях, медицинских учреждениях, кафе и магазинах.

Электроэнергии не будет в жилых домах, административных зданиях, медицинских учреждениях, кафе и магазинах.

Шесть улиц Краснодара останутся без света 12 марта. В воскресенье многие жители проведут около двух часов без благ цивилизации.

- Отключение электроэнергии проводится планово. Света не будет с 8:00 часов до 10:00 часов, - сообщили в пресс-службе краснодарских электросетей.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, электроэнергии не будет в жилых домах, административных зданиях, медицинских учреждениях, кафе и магазинах.

Отключения затронут абонентов на следующих улицах: Красная, Рашпилевская, 70 лет Октября, Думенко, Октябрьская, Красных партизан.