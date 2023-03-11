Электроэнергии не будет в жилых домах, административных зданиях, медицинских учреждениях, кафе и магазинах.

Шесть улиц Краснодара останутся без света 12 марта. В воскресенье многие жители проведут около двух часов без благ цивилизации.

- Отключение электроэнергии проводится планово. Света не будет с 8:00 часов до 10:00 часов, - сообщили в пресс-службе краснодарских электросетей.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, электроэнергии не будет в жилых домах, административных зданиях, медицинских учреждениях, кафе и магазинах.

Отключения затронут абонентов на следующих улицах: Красная, Рашпилевская, 70 лет Октября, Думенко, Октябрьская, Красных партизан.