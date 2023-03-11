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НовостиОбщество11 марта 2023 13:23

На Кубани пройдет Неделя женского здоровья с 13 по 17 марта

Акция состоится во всех поликлиниках региона
Мария ЧАЛАЯ

На Кубани пройдет Неделя женского здоровья с 13 по 17 марта. Она состоится во всех поликлиниках региона в рамках проекта «Кубань против рака».

- Чаще всего онкологические заболевания протекают бессимптомно. Ранняя диагностика остается главным инструментом борьбы с болезнью, - сообщил главный внештатный врач-онколог министерства здравоохранения Краснодарского края Роман Мурашко.

Уточняется, что в 2022 году в Краснодарском крае диагностировали более 23 тысяч случаев злокачественных опухолей всех локализаций. Новообразования на начальных стадиях обнаружены у 60% пациентов.