Фасады двух памятников архитектуры отреставрировали в Краснодаре

Реставраторы воссоздали утраченные лепные детали фасадов

В Краснодаре отреставрировали фасады двух памятников архитектуры. Работы проводились по улице Пашковской, 60 и 62. Здания являются объектами культурного наследия регионального значения.

– Специалисты усилили конструкции зданий, устроили гидроизоляцию, отреставрировали кирпичную кладку, архитектурный декор и кованые ограждения балконов, – рассказал вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, реставраторы воссоздали утраченные лепные детали фасадов и деревянную веранду. Специалисты ориентировались по сохранившимся образцам.