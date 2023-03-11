В феврале на Кубани выявили 12 случаев заболевания корью Фото: Михаил ФРОЛОВ

Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости корью на Кубани с непривитыми мигрантами. этом сообщает РБК со ссылкой на ведомство.

- В России проблема с корью была решена, но на Украине заболеваемость была высокой еще три года назад ввиду отсутствия вакцинации. Процесс миграции идет. Отдельные случаи кори есть сейчас, - сообщил врач-инфекционист, профессор Валерий Завойкин.

Уточняется, что рост заболеваемости был отмечен в Московской, Ленинградской, Самарской, Новосибирской областях. Также на Алтае и в Краснодарском крае. Главный государственный санитарный врач Анна Попова подписала постановление «О проведении подчищающей иммунизации против кори на территории Российской Федерации». Меры по иммунизации будут действовать до 31 декабря.

На Кубани в феврале выявили 12 случаев заболевания корью. Один из них пришелся на «завозную».