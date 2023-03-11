Конструкции моста «Волшебный лист» начали соединять через реку Сочи

Мост построят летом 2023 года

В Сочи строили начали соединять основные конструкции моста «Волшебный лист». Это уже финальный этап работ. Об этом сообщили в пресс-службе компании-застройщика.

К слову, все работы ведутся с использованием специального крана. Благодаря этому строительная техника не заходит в устье руки. Экосистема не нарушается.

Новый пешеходный мост соединит два берега реки Сочи в районе устья. Как удалось узнать “Комсомольской правде” - Кубань”, первый пролет моста успешно прошел инспекцию качества. Мост планируют построить летом 2023 года.