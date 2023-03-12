Погода в Краснодаре 12 марта: в городе прогнозируют дожди

В Краснодаре прогнозируют дожди Фото из архива КП

В Краснодаре 12 марта, несмотря на долгожданное потепление, обещают осадки. Днем в воскресенье небо затянет серыми тучами, а в краевом центре, как и по всему региону, пройдут дожди.

- Территорию Кубани пересечет холодный атмосферный фронт. Он станет причиной преимущественно облачной погоды, пройдут дожди, во второй половине дня ливневого характера, местами с грозой, - сообщили специалисты центра погоды «Фобос».

Столбики термометров в этот день поднимутся до +16…+18 градусов. А порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.

- Атмосферное давление будет расти и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы, - добавили синоптики.