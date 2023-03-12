Сильный ветер прогнозируют в Новороссийске. Фото: @Sega_Black_Sea_nvrsk

Ураган и шторм в Черном море прогнозируют синоптики у берегов Новороссийска. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

- Сила ветра будет достигать 28 метров в секунду, - уточнили синоптики.

На остальной территории Краснодарского края тоже ветренно, но его сила не достигает опасных значений. В Новороссийске спасатели рекомендуют предусмотреть безопасную парковку для автомобилей 12 марта. Лучше не ставить их под рекламными щитами и под деревьями. Рекомендуется выбрать и для себя более безопасный досуг, чем прогулки вдоль моря или в парках.