Мужчине оказали первую помощь и эвакуировали его на носилках Фото: t.me/andreidoroshevskii

На Кубани турист в походе в горы сломал руку и ногу. Спасатели нашли пострадавшего и эвакуировали.

Все произошло за станицей Дербентской - в окрестностях Наташкиных водопадов. Как сообщили в экстренные службы, мужчина упал со склона и не мог самостоятельно идти из-за полученных травм. Оказалось, что во при падении турист сломал руку и ногу.

Спасатели оперативно выехали к месту вызова. Большую часть маршрута они добирались пешком. Найденному пострадавшему оказали первую медпомощь и, положив на носилки, несколько километров несли к оставленному на полпути автомобилю.

- Сейчас мужчина в больнице, его жизнь вне опасности. Благодарю спасателей за работу, а жителей и гостей района прошу быть предельно внимательными и осторожными, отправляясь в горы! – написали глава Северского района Андрей Дорошевский в своем telegram-канале.