Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

Вместе с Москвой и Барселоной россияне считают Сочи лучшим городом для жизни в старости. Курорт попал в тройку лидеров специального рейтинга, составленного аналитиками OneTwoTrip.

Россияне поставили Сочи в один список с европейскими городами Барселоной и Миланом. В Москве они предпочитают растить и воспитывать детей, но путешествовать по Европе.

К слову, для рождения россияне выбирают обе столицы - Москву и Санкт-Петербург. А для построения карьеры в этот список добавляют Нью-Йорк.

Отметить свадьбу лучше, по мнению опрошенных соотечественников, на Мальдивах, в Риме или Париже.