Проводится проверка Фото из архива КП

В Армавире иномарка сбила двоих перебегавших дорогу школьников. Авария произошла накануне, 11 марта, около 12:50 на улице Комсомольской.

Момент ДТП заснял видеорегистратор проезжавшего по встречной полосе авто. На кадрах видно, как двое 13-летних подростков перебегают дорогу. В этот момент школьников сбивает женщина за рулем Kia Rio.

- В результате аварии двое несовершеннолетних с ушибами и переломами были доставлены в больницу. Госавтоинспекторы проводят проверку по факту ДТП со школьниками, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.