В Краснодаре отремонтируют фасад детской художественной школы им. Пташинского Фото: 2gis.ru

В Краснодаре отремонтируют фасад детской художественной школы им. Пташинского. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты, в частности, обновят краску фасада и отреставрируют лепные декоративные элементы. На работы выделили 9,5 млн рублей из местного, регионального и федерального бюджетов по программе «Развитие культуры». Завершить ремонт планируют к концу года.

- Это поможет сохранить объект культурного наследия регионального значения, - отметили в пресс-службе мэрии Краснодара.

В 2022 году детская художественной школе им. Пташинского исполнилось 75 лет. Учреждение является одной из старейших художественных школ как в Краснодаре, так и во всем крае. Всего здесь обучаются 684 человек.