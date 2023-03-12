На Кубани за сутки COVID-19 заболели 215 человек, в том числе 18 детей

На Кубани за сутки выявили 215 новых случаев заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 215 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 18 детей, самому младшему из которых год. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 84 положительных результата, в Белоглинском районе - 14, в Новороссийске - 13. Девять пациентов прибавилось в Геленджике, по восемь - в Ейском и Тимашевском районах, семь - в Кавказском, по шесть - в Сочи, Гулькевичском, Северском и Староминском.

По пять человек заболели в Горячем Ключе, Белореченском и Мостовском районах, четверо - в Красноармейском, по три – в Каневском, Лабинском, Тбилисском и Успенском, по два – в Калининском, Крымском, Курганинском и Армавире.

- По одному человеку выявили в Апшеронском, Брюховецком, Кущевском, Павловском, Славянском, Темрюкском, Тихорецком, Усть-Лабинском и Щербиновском районах, - сообщили в региональном оперштабе.

За сутки в регионе от осложнений заболевания скончался один пациент.