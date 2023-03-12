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НовостиОбщество12 марта 2023 8:23

На Кубань идет резкое похолодание

В понедельник, 13 марта, оно усилится
Ева МУР
В крае ожидаются дожди с грозами

В крае ожидаются дожди с грозами

На Кубань идет резкое похолодание. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

- На Кубани произошло пересечение холодного атмосферного фронта. Он становится причиной возникновения облачной погоды, во второй половине дня возможны ливни с грозой на большей части территории региона, - сообщил в своем Телеграм-канале синоптик Михаил Леус.

Температура воздуха днем, 12 марта, будет по-прежнему теплой до +18 градусов. Но к понедельнику, 13 марта, начнет снижаться.

Напомним, в Новороссийске объявили штормовое предупреждение по ураганному ветру. Его сила будет достигать до 28 м/с.