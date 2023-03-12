Неделю по борьбе с заражением гепатитом проведут на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Неделю по борьбе с заражением гепатитом проведут на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

С 13 по 10 марта жителям региона расскажут о заболевании, способах защиты и лечении. В крае организуют тематические акции и обследования.

Так, с 13 по 17 марта мобильный центра скрининговой диагностики «Маршрут здоровья» проведет выезды в Темрюк и Усть-Лабинск. С 14 по 16 марта мобильный комплекс «Диспансеризация» посетит Новопокровский район.

В Краснодаре 15 марта состоится школа здоровья по теме «Безопасность пациента: профилактика гепатита». Посетить мероприятие можно с 14:00 до 15:00 по улице Воровского, 182. А 16 марта в краевом центре организуют акцию «Бодрое утро» в микрорайоне Маршала Жукова. Начало – в 08:30 по улице Кореновской, 1 в спортзале на 3 этаже.

В Кавказском районе 16 марта пройдет мероприятие «Кубань – край долгожителей», а в Калининском - акция «ПРОдиабет». В больнице Брюховецкого района 18 марта с 8:00 до 14:00 состоится День здоровья «Вирусный гепатит – актуальная проблема современности».

- В медицинских и образовательных учреждениях Кубани организуют тематические лекции и беседы, - сообщили в пресс-службе краевой администрации.