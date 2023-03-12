Проект благоустройства сквера Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Брюховецком районе Кубани благоустроят сквер. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Парк на въезде в станице Чепигинскую приведут в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда». Здесь установлен памятник в честь земляков-летчиков Первой мировой и Великой Отечественной войн и военный планер, который стал местом притяжения для станичников и гостей района.

Территорию, в частности, дополнят малыми архитектурными формами и пешеходными дорожками. В сквере также обустроят детские и спортивные зоны и установят скейт-площадку.

- Сохранять историческую память о важнейших событиях в истории - наша общая задача и долг. Обустройство, поддержание порядка и эстетики общественно значимого пространства требует постоянного внимания, - отметил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.