ХК «Сочи»: Хоккеист Артем Иванюженков был на тренировке 11 марта

Артем Иванюженков

Хоккеист Артем Иванюженков был на тренировке 11 марта. Об этом сообщили в руководстве хоккейного клуба «Сочи».

Напомним, в ряде СМИ сообщалось о том, что Артем Иванюженков якобы причастен к убийству посетителя кафе в Подмосковье. Все произошло 12 марта в одном из заведений Подольска. Предварительно, 24-летнего посетителя во время конфликта с другим гостем ударили ножом. От полученного ранения молодой человек позже умер в Подольской городской больнице

Как сообщили в руководстве хоккейного клуба «Сочи», после последнего матча чемпионата КХЛ 26 февраля хоккеисты команды получили выходные дни. Первая после отпуска тренировка состоялась 10 марта. В пятницу и субботу игроки работали во дворце спорта «Большой».

- Артем Иванюженков участвовал в тренировочном процессе. На 12 марта в графике команды запланирован выходной. Хоккейный клуб «Сочи» не получал информации или официальных запросов от правоохранительных органов, - сообщили в хоккейном клубе.