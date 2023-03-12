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НовостиПроисшествия12 марта 2023 12:36

Полицейские нашли позировавшего с пистолетом в лифте многоэтажки Новороссийска

Пистолет тоже отправлен на экспертизу
Ева МУР

Полицейские нашли позировавшего с пистолетом в лифте многоэтажки Новороссийска. Им оказался 37-летний житель города-героя. В квартире у него обнаружили тот самый пистолет.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Новороссийской полиции установлена личность и местонахождение гражданина. Предположительно, травматическое оружие направлено на экспертизу, - уточнили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, видео попало в Сеть после этого правоохранительные органы начали проверку.